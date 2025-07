Euro féminin 2025 de football : les Anglaises dénoncent des insultes racistes contre l’une de leur coéquipière

Les footballeuses de l’équipe d’Angleterre ont dénoncé, ce dimanche, des insultes racistes visant la joueuse Jess Carter depuis le début de l'Euro féminin 2025.

Elles sont montées au créneau pour défendre leur coéquipière. Les joueuses anglaises ont dénoncé dimanche des «attaques racistes» visant sur les réseaux sociaux la défenseuse Jess Carter depuis le début de l'Euro féminin 2025.

Le patron de la fédération anglaise, Mark Bullingham, a déclaré que son organisation avait «immédiatement contacté la police britannique» dès qu'elle en avait eu connaissance et s'est engagé à faire en sorte que «les responsables de ce crime de haine soient jugés.»

«Le monde du football et nous-mêmes devons à l'évidence trouver un autre moyen de balayer le racisme, ont indiqué les Lionesses dans un communiqué diffusé dimanche sur X, à deux jours de leur demi-finale contre l'Italie, mardi à Genève. Il n'est pas acceptable que pendant ‘que nous représentons notre pays’, certaines d'entre nous soit traitées différemment simplement à cause de leur couleur de leur peau.»

We stand with Jess, and all #Lionesses players past and present who have suffered racism.



A message from the squad: pic.twitter.com/goaSHono5s

— Lionesses (@Lionesses) July 20, 2025