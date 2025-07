Golf : combien Scottie Scheffler va-t-il toucher après sa victoire au British Open 2025 ?

L’Américain Scottie Scheffler, n°1 mondial, a remporté ce dimanche 20 juillet, pour la première fois de sa carrière le British Open, à Portrush en Irlande du Nord.

Il est actuellement le meilleur golfeur de la planète. Le numéro un mondial, Scottie Scheffler, déjà vainqueur cette année du Championnat PGA, a remporté pour la première fois de sa carrière le British Open, dimanche en Irlande du Nord. Il remporte son quatrième titre en Grand Chelem.

Et en plus du trophée, Scheffler (29 ans), qui a mis autant de temps que Tiger Woods entre son premier et son quatrième titre majeur (1.197 jours), va repartir avec la coquette somme de 2,7 millions d’euros. A noter que la dotation totale du British Open est de 17 millions de dollars, soit 14,7 millions d’euros.

La dotation du Top 10 du British Open

Vainqueur : 3,1 millions de dollars (2,7 millions d’euros)

Deuxième : 1,7 million de dollars (1,5 million d’euros)

Troisième : 1,1 million de dollars (972.842 euros)

Quatrième : 876.000 dollars (753.321 euros)

Cinquième : 705.000 dollars (606.269 euros)

Sixième : 611.000 dollars (525.433 euros)

Septième : 525.000 dollars (451.476 euros)

Huitième : 442.500 dollars (380.530 euros)

Neuvième : 388.000 dollars (333.662 euros)

Dixième : 350.600 dollars (301.500 euros)