Tour de France 2025 : l'incroyable arrivée de Julian Alaphilippe qui pensait avoir remporté la 15e étape (vidéo)

Alors que le Belge Tim Wellens a remporté en solitaire la 15e étape du Tour de France 2025, Julian Alaphilippe est arrivé plus d’une minute après en pensant avoir gagné.

Une grosse désillusion. Un peu plus d’une minute après l’arrivée de Tim Wellens, vainqueur de la 15e étape du Tour de France à Carcassonne ce dimanche, le Français Julian Alaphilippe est arrivé troisième et a célébré comme s'il avait gagné après un énorme sprint.

Tombé au début de l'étape après une chute collective, le Français de l’équipe Tudor, qui s’est remis son épaule tout seul, n’a pas eu l’information comme quoi la course était déjà pliée. «Pendant quelques secondes, j’ai cru que c’était fini. Mais je me suis souvenu de comment ils avaient fait à l’hôpital, et j’ai réussi à me remettre l’épaule, a-t-il expliqué. Je me suis battu parce que j’avais des bonnes jambes. Malheureusement, la radio ne marchait plus. Comme un con, j’ai fait le sprint pour essayer de gagner.»

«Le micro ne fonctionnait pas, c'est pour ça qu'il pensait qu'il était premier», a expliqué sur France 2 Raphaël Meyer le manager du double champion du monde, qui aura encore une semaine pour tenter de décrocher une victoire d’étape sur la Grande Boucle 2025.