Tour de France 2025 : pourquoi le Français Lenny Martinez a-t-il empoché plus de 10.000 euros lors de la 14e étape ?

Le Français Lenny Martinez, qui a récupéré le maillot à pois de meilleur grimpeur, a empoché plus de 10.000 euros, samedi, lors de la 14ᵉ étape du Tour de France.

Une journée très lucrative. Lenny Martinez a terminé, samedi, la 14ᵉ étape du Tour de France à la 35ᵉ place à près du 19 minutes (18’56’’) du vainqueur Thymen Arensman. Mais le Français a été l’un des gagnants de cette étape dans les Pyrénées entre Pau et Luchon-Superbagnères. Il a non seulement récupéré le maillot à pois de meilleur grimpeur, avec 8 points d’avance sur Tadej Pogacar (60 points contre 52 points), mais il a également empoché plus de 10.000 euros au cours de son périple.

25.000 euros pour le meilleur grimpeur

Longtemps seul en tête, il a touché une première prime de 5.000 euros en remportant le «Souvenir Jacques-Goddet», en hommage à l’ancien directeur du Tour de France, après être passé en tête au sommet du Tourmalet. Puis il a emporté une deuxième prime, toujours de 5.000 euros, instaurée dans le cadre du 50ᵉ anniversaire du maillot à pois, pour être devenu le premier coureur à atteindre la barre des 50 points lors de cette 112ᵉ édition.

Mais ce n’est pas tout. Il a aussi récolté 500 euros pour être passé en tête au sommet du col d’Aspin (2ᵉ catégorie), ainsi que 400 euros pour avoir franchi en 2ᵉ le col de Peyresourde et 2.000 euros pour avoir remporté le prix du coureur le plus combatif de la journée. Et il va désormais percevoir 300 euros par jour passé avec le maillot à pois sur les épaules. Mais comme le veut la tradition, ces gains seront répartis entre lui et ses coéquipiers de la Bahrain Victorious.

Comme son grand-père en 1978, Lenny Martinez va désormais s’atteler à conserver son maillot à pois jusqu’à l’arrivée dans une semaine sur les Champs-Élysées, avec la perspective de toucher les 25.000 euros promis au meilleur grimpeur de cette 112ᵉ édition. Et cela commencera dès ce dimanche lors de la 15ᵉ étape entre Muret et Carcassonne avec la côte de Saint-Ferréol (3ᵉ catégorie, 1,7 km à 7%), la côte de Sorèze (3ᵉ catégorie, 6,2 km à 5,5%) et le Pas du Sant (2ᵉ catégorie, 2,9 km à 10,2%).