«Ce recrutement serait un affront» : pourquoi les ultras de Rennes s’opposent à l’arrivée de Valentin Rongier ?

Les ultras du Stade Rennais sont montés au créneau pour protester contre la probable arrivée de Valentin Rongier en provenance de l’Olympique de Marseille.

Un transfert qui ne fait pas que des heureux. Avec son coéquipier Quentin Merlin, Valentin Rongier doit quitter dans les prochaines heures l’Olympique de Marseille pour rejoindre Rennes. Mais l’arrivée du milieu de terrain n’est pas du goût des supporters rennais. Le Roazhon Celtic Kop, principal groupe de supporters du club breton, est monté au créneau pour protester contre la venue du joueur de 30 ans.

Car Valentin Rongier a non seulement été formé au FC Nantes (2014-2019), grand rival du Stade Rennais, mais il a également tenu des propos peu appréciés envers la formation Rouge et Noir. «C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu», avait-il déclaré à Ouest-France en 2018. Et il ne croyait pas si bien dire.

Les ultras rennais sont fermement opposés à la signature de l’ancien nantais, qui avait publié une photo avec plusieurs chèvres à l’aube d’un derby en 2017 avec en légende «Coucou les Rennais». «C’est avec une certaine stupeur que nous appris le probable recrutement de Valentin Rongier au sein de l’effectif du Stade Rennais. Nul besoin de rappeler aux supporters Rouge et Noir l’aversion affichée de ce joueur envers notre club. Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias (…), Valentin Rongier n'a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs», ont-ils écrit dans un communiqué, pointant également du doigt les dirigeants du club.

«Comment ne pas souligner l’hypocrisie flagrante de ceux qui, il y a quelques semaines encore, organisaient un week-end autour de l’identité Rouge et Noir’… pour envisager l’arrivée d’un joueur qui incarne tout le contraire ?», ont-ils ajouté avant de lancer un avertissement. «Ce recrutement serait pour nous un affront s’il aboutit et nous ne pourrons l’accepter». Des propos qui ont le mérite d’être clairs. Reste à savoir si cette prise de position pourrait remettre en cause l’arrivée de Valentin Rongier.