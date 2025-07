Football : une légende anglaise placée en soins intensifs après un malaise

Paul Gascoigne, ancien football international anglais, a été admis en soins intensifs après un malaise, a révélé ce lundi la presse britannique.

Les fans anglais sont inquiets. Âgé de 58 ans, Paul Gascoigne, ancien milieu de terrain de Tottenham et de l’Angleterre, a été hospitalisé d’urgence vendredi dernier en soin intensifs, après avoir été retrouvé inconscient à son domicile, à Poole.

La presse anglaise a indiqué que c’était son ami, l'ancien footballeur Steve Foster, qui l’a découvert chez lui. «C’est le meilleur endroit où il puisse être en ce moment», a ajouté celui qui est son chauffeur et son assistant personnel.

Paul Gascoigne, qui souffre depuis plusieurs années d’addiction à l’alcool, était hors de danger samedi soir et est désormais dans «un état stable».

Ancien joueur des Three Lions (57 sélections, 10 buts), «Gazza» avait récemment confié au Mirror qu’il était en meilleure santé. «J’espère être arrivé à un point où je pourrai regarder tout ce que j’ai traversé avec un regard différent, plus positif, avait-il confié. J’ai le sentiment qu’il est temps que les gens apprennent à me connaître vraiment».