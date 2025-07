PSG : combien le club parisien va-t-il toucher après le transfert de son ancien joueur Hugo Ekitike à Liverpool ?

Le PSG va toucher un pourcentage sur la vente de son ancien joueur Hugo Ekitike, qui est sur le point de quitter Francfort pour s’engager avec Liverpool pour une somme proche de 95 millions d’euros.

L’un des transferts de l’été. A peine un an après son transfert définitif du PSG à Francfort, après y avoir été prêté six mois entre janvier et juin 2024, Hugo Ekitike (23 ans) s’apprête déjà à quitter le club allemand pour s’engager avec Liverpool. Et le montant de la transaction serait proche de 95 millions d’euros. Mais cette somme n’ira pas entièrement dans les caisses du 3e de Bundesliga la saison dernière car Paris avait pris le soin de mettre une clause au moment de la vente de l’attaquant français.

🚨💣 BREAKING: Hugo Ekitike to Liverpool, here we go!



Deal in place for fee over €90m for the French striker to join from Eintracht Frankfurt, potentially reaching €95m.



Six year deal for Ekitike, valid until June 2031; he only wanted Liverpool move.



New striker for Slot 🇫🇷 pic.twitter.com/iRbjZGz4Ob

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2025