Tour de France 2025 : voici le classement des équipes qui ont touché le plus de primes depuis le départ

Après les quinze premières étapes du Tour de France 2025, l’équipe UAE Emirates-XRG de Tadej Pogacar est la formation qui a touché le plus de primes depuis le départ de cette 112e édition.

Déjà un très joli pactole. A moins d'une semaine de l'arrivée sur les Champs-Elysées, le peloton profite de sa deuxième journée de repos avant de s’attaquer aux six dernières étapes de cette 112e édition. L’occasion pour les formations de tirer un nouveau bilan sportif mais aussi financier avec les primes amassées en quinze étapes. Et presque sans surprise, c’est l’équipe UAE Emirates-XRG qui a accumulé le plus de gains.

Le classement des primes après 2 semaines de Tour de France : UAE Emirates-XRG est en tête avec 100 670€ là où Israël-Premier Tech n'a récolté que 6 860€. #TDF2025pic.twitter.com/TlRJt8E29j — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 21, 2025

La formation de Tadej Pogacar a déjà empoché 100.670 euros grâce notamment aux quatre victoires du champion du monde slovène et au succès de Tim Wellens, qui ont rapporté chacune 11.000 euros. Sans compter les autres primes de résultats qui ont fait grossir cette cagnotte comme les jours passés avec le maillot jaune par le vainqueur sortant (500 euros par jour).

La formation Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard, qui occupe la tête du classement par équipes, arrive derrière avec 74.340 euros, alors que l’équipe Alpecin-Deceuninck de Mathieu van der Poel pointe en 3e position avec 51.340 euros. La Lidl-Trek (48.670 euros) et la Soudal-QuickStep (42.210 euros) complètent le top 5 de ce classement.

La première équipe française est Decathlon AG2R La Mondial Team (13e) avec 15.780 euros devant Arkea B&B Hotels (14e) avec 15.150 euros. De son côté, la formation Israel-Premier Tech occupe la dernière position avec seulement 6.860 euros récoltés. Au total, ce sont 600.900 euros qui ont été distribués, alors que la dotation globale est de 2,578 millions d’euros avec 500.000 euros promis au vainqueur ainsi que 25.000 euros pour les porteurs du maillot vert et du maillot à pois et 20.000 euros pour le porteur du maillot blanc et le coureur le plus combatif.

L’année dernière, UAE Emirates, qui avait terminé à la première place du classement des primes, était reparti avec 806.810 euros. Et pour rappel, les sommes accumulées par les équipes sont réparties entre les coureurs et les membres du staff à l’arrivée.