Football : quel salaire Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il toucher pour son retour à l’OM ?

Un an seulement après son départ en Arabie saoudite, l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang va faire son retour à l’OM et signer un contrat de deux ans avec le club olympien.

Il va faire son grand retour. Un an seulement après son départ à Al Qadsiah en Arabie saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à revenir à l’OM. L’attaquant gabonais, qui a résilié son contrat, a repoussé d’importantes offres saoudiennes, notamment la proposition d’Al-Ettifaq, pour retourner à Marseille, où il va signer un contrat de deux ans. Et pour retrouver le club olympien, le joueur de 36 ans a accepté de faire des efforts financiers.

Trois fois moins qu'en Arabie saoudite

Alors qu’il percevait environ 600.000 euros par mois (7,2 millions d’euros annuels) lors de son premier passage, Pierre-Emerick Aubameyang devrait toucher un salaire de 350.000 euros par mois, soit 4,2 millions d’euros par an. Il sera l’un des joueurs les mieux payés de l’OM derrière Adrien Rabiot et Pierre-Emile Höjbjerg (500.000 euros mensuels) ainsi que Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia et Ismaël Bennacer (450.000 euros mensuels).

Même si c’est quasiment trois fois moins que son salaire en Arabie saoudite, où il percevait pas moins de 867.000 euros par mois (10,4 millions d’euros par an). Mais son envie de retrouver l’OM et le Vélodrome a été plus fort.

Et dans la cité phocéenne, il va tenter de reproduire ses performances réalisées lors de la saison 2023-2024 avec 30 buts inscrits en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Des prestations qui avaient fait de lui le chouchou des supporters marseillais, sûrement ravis de son retour.