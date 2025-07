MMA : Salahdine Parnasse se lance… dans la boxe anglaise avec un combat prévu à Paris

Salahdine Parnasse, double champion de MMA au KSW, va disputer son premier combat professionnel de boxe anglaise, comme l’a appris ce mardi matin CNEWS.

Des octogones au ring. Le samedi 4 octobre 2025 est à noter dans tous les agendas des fans de boxe et de MMA. En effet, l’Adidas Arena de Paris accueillera un événement 100% Fight avec comme main-event, Salahdine Parnasse, double champion du KSW, qui affrontera Cédric Vitu, ancien champion d’Europe de boxe anglaise, dans un duel au sommet.

«Salahdine, c’est notre (Francis) Ngannou français, a confié le promoteur Stéphane Chaufourier, alias Atch. Il a le feu, la technique et l’humilité. Et (Cédric) Vitu, c’est l’honneur, le passé glorieux qui ne demande qu’à briller à nouveau. On est là pour offrir un grand show de boxe, 100% encadré, 100% légitime».

© 100% Fight

Salahdine Parnasse (27 ans, 20 victoires, 2 défaites, 1 match nul) est souvent cité du côté de l'UFC, la prestigieuse ligue américaine de MMA. C'est désormais un nouveau défi qui s'offre à lui.

A 39 ans, Cédric Vitu compte un total de 54 combats pro en boxe anglaise (48 victoires, 5 défaites, 1 match nul). Le champion d’Europe des super-welters depuis 2015 s’était confié à CNEWS il y a quelques temps dans une interview poignante. Il est prêt pour un combat qui va le remettre dans la lumière.

Le lien pour la billetterie est d'ores et déjà disponible ici.