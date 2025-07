Tour de France 2025 : un coureur norvégien victime d’un malaise après l’arrivée au Mont Ventoux et évacué en ambulance

Le Norvégien Tobias Johannessen, 8e du classement général, a été victime d’un malaise, ce mardi, à l’arrivée de la 16e étape du Tour de France au sommet du Mont Ventoux. Il a été évacué en ambulance.

La magnifique victoire du Français Valentin Paret-Peintre a laissé place à une vive inquiétude. Au terme de l’éprouvante ascension du Mont Ventoux, sous une forte chaleur, Tobias Johannessen a été victime d’un malaise, ce mardi, à l’arrivée de la 16e étape du Tour de France. Le Norvégien, 8e du classement général, s’est écroulé juste après avoir franchi la ligne d’arrivée en 28e position à 5’11 du vainqueur.

Needless to say, wouldn’t have taken or posted this pic if he’d seemed distressed, but was smiling for cameras. pic.twitter.com/aATjQRBwEl

— Daniel Friebe (@friebos) July 22, 2025