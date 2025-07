Football : Hugo Ekitike signe à Liverpool pour environ 90 millions d'euros

Liverpool a officialisé, ce mercredi 23 juillet, l’arrivée de sa nouvelle recrue, qui n’est autre que le Français Hugo Ekitike. Le club anglais a payé un montant autour de 90 millions d’euros.

«Le joueur de 23 ans a passé avec succès la visite médicale et s'est mis d'accord avec les Reds sur les conditions personnelles de son contrat, ce qui lui permettra de s'envoler pour Hong Kong afin de rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour leur tournée de pré-saison en Asie à la fin de la semaine», a écrit Liverpool dans son communiqué.

We have reached an agreement for the transfer of Eintracht Frankfurt forward Hugo Ekitike, subject to international clearance 😎

