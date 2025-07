«Je ne peux plus me le voir» : le champion du monde Adil Rami s’en prend violemment à Lamine Yamal

Adil Rami a violemment taclé le prodige espagnol Lamine Yamal pointant notamment du doigt son attitude aussi bien en dehors que sur les terrains.

Il a rarement sa langue dans sa poche. Adil Rami est connu pour son franc-parler et il en a fait une nouvelle démonstration lors d’un live sur sa chaîne Twitch. L’ancien défenseur a très sévèrement critiqué Lamine Yamal, pointant du doigt l’attitude du jeune prodige espagnol (18 ans) aussi bien en-dehors que sur le terrain.

« 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 ? 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗺𝗲 𝗹𝗲 𝘃𝗼𝗶𝗿 ! 𝗜𝗹 𝗺𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗰*** ! »



Le pétage de plombs d'Adil Rami sur Lamine Yamal ! 😱⬇️ pic.twitter.com/zLcEUGxaeP — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 23, 2025

«Ça fait deux mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Comme ça c’est clair. Je m’en bats les c……. si des gars ne sont pas contents, les fans du Barça ou de Lamine Yamal. Je n’en ai rien à foutre», a lâché le champion du monde 2018. S’il a reconnu les qualités du joueur du Barça, il a déploré son comportement dans un langage pour le moins grossier.

«Footballistiquement parlant, rien à dire, c’est un crack. Et certainement qu’il prendra des Ballons d’or et des Coupes d’Europe et ce que vous voulez. Mais humainement parlant : n…. ta mère. Comme ça, c’est clair», a-t-il lancé. Adil Rami n’a notamment pas apprécié la façon de Lamine Yamal de serrer la main à Cristiano Ronaldo lors de la finale de la Ligue des nations entre l’Espagne et le Portugal.

«La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m’a énervé. Ça a commencé par là. Avoir fait des vidéos derrière où il parlait sur lui, je n’ai pas aimé», a insisté Adil Rami, qui a également fait référence à sa soirée d’anniversaire qui a fait polémique pour avoir invité des comédiens nains.

«Il y a des choses qui m’interpellent. Il fait des soirées et ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu la p….. de ta r… ! Il arrive, il vient, il prend le n°10 et il met des gros trucs bling-bling avec de gros diamants… Il se prend pour un Américain. Ça casse les c…….», s’est emporté l’ancien joueur de Lille, de Valence, de l’AC Milan, de Séville ou encore de l’OM.

Et ses déclarations ont suscité de nombreuses réactions. Certains se sont rangés derrière Adil Rami, alors que d’autres ont regretté ses propos ainsi que le vocabulaire utilisé.