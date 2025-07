«Je sais que je suis finito» : les tristes confessions de Gaël Monfils à ses fans après sa défaite à Washington

Gaël Monfils a été facilement dominé par le Chinois Yibing Wu, au premier tour de Washington (6-3, 6-1). A l'issue de la rencontre, il a tenu des paroles fortes en s'adressant à ses fans.

Coup de gueule. Après sa lourde défaite au premier tour du tournoi de Washington (ATP 500), Gaël Monfils s'est adressé à ses fans via ses réseaux sociaux. Critiques vives de certains de ses fans, analyse honnête sur son niveau de jeu, confidences quant à son ambition future, le Français a été cash.

L'une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis français est dans une passe difficile. Actuellement 46e au classement mondial, Gaël Monfils n'a connu que 2 victoires lors de ses 9 derniers matchs. Après sa dernière défaite, ce mardi 22 juillet, le natif de Paris n'a pas mâché ses mots : «J'ai très mal joué. J'ai été archi nul», explique-t-il d'emblée. «Quand j'entends "arrête le tennis, t'es finito", bien sur que j'y pense. Ça fait longtemps que je suis finito», reprend-il, en utilisant des termes souvent employés sur les réseaux sociaux.

«ce n'est pas comme ça que je veux arrêter»

Le Français, qui est présent sur le continent nord-américain pour préparer son dernier Grand Chelem du calendrier à New-York, doit enchaîner avec les Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati. Il pense donc à la suite : «Mais ce n'est pas comme ça que je veux arrêter. On n'abandonne pas après un échec. J'ai envie d'aller plus loin. Ce n'est pas une grosse défaite, une mauvaise défaite qui va me faire finir. Je vais chercher une solution pour mieux jouer et marquer plus de jeux au prochain match. Je ne suis pas en forme, cela fait quelques semaines que je joue moins bien, je le sais».

Visiblement ému, l'ancien 6e mondial a également partagé avec ses fans quelques uns des messages toxiques qu'il a reçu à l'issue de sa défaite. Messages provocateurs, insultes et menaces liés aux paris sportifs, le Français a montré une triste réalité associée au monde du sport de haut niveau.

«Vous savez, d'écrire ces messages après le match... Je ne comprends pas... Ça ne me touche pas, mais j'ai envie de vous aider. C'est pour ça que je prends le temps de poster certaines choses sur les réseaux sociaux. Vous avez besoin de déverser votre haine. Vous pensez que ce que l'on fait est trop beau, trop bien. Le message que j'ai à vous dire, c'est que vous avez raison sur mon niveau mais ce n'est pas pour ça que je vais arrêter de me battre. Ne croyez pas que c'est la belle vie», a-t-il tenu à rappeler à l'ensemble de ses followers, sur le réseau social Snapchat.

«après un match comme ça, je suis fou»

Le Français s'est également confié quant à son état d'esprit psychologique, lui qui évolue sur le circuit ATP alors que sa femme, Elina Svitolina, est à son domicile, en Suisse : «Quand je fais un match comme ça, j'enrage... Je me demande ce que je fais là. Je suis loin de ma fille, j'aurais pu passer du temps avec ma femme. Vous croyez qu'on est bien. Oui, on est dans de bonnes conditions, mais vous ne pensez qu'au matériel. Moi, après un match comme ça, je suis fou. Je vois que je joue très mal, que je n'arrive à rien faire... Je suis sincère».

Mais loin de se laisser abattre, le tennisman de 38 ans espère que son horizon sportif va se dégager dans les prochaines semaines : «Je vais repartir à l'entraînement et je vais essayer de trouver comment mieux servir, mieux retourner et mieux jouer». Cela pourrait intervenir dès la semaine prochaine, au Canada, où de nombreuses stars manqueront à l'appel de la Rogers Cup (Sinner, Alcaraz, Draper, Paul, Dimitrov...).