Real Madrid : pourquoi Kylian Mbappé va-t-il changer de numéro ?

Après avoir porté le numéro 9 lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait changer de numéro et récupérer celui de Luka Modric.

Déjà du changement pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Un an seulement après son arrivée dans le club espagnol, l’attaquant français va changer de numéro. Il va délaisser le numéro 9, qu’il a porté lors de sa première saison dans la capitale espagnole, et récupérer le numéro 10 laissé vacant par Luka Modric, en fin de contrat avec la formation madrilène et parti à l’AC Milan.

Le capitaine de l’équipe de France aurait déjà dû porter le numéro du milieu de terrain croate lors de sa signature au Real Madrid. Mais le Ballon d’or 2018 avait finalement prolongé d’une saison et l’ancien joueur du PSG avait finalement hérité du numéro 9, libre depuis le départ de Karim Benzema.

Auteur de 45 buts en 62 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière Kylian Mbappé, qui est attendu à l’entraînement le 4 août prochain, aura le numéro 10 floqué dans son dos en club comme en équipe de France. Et ce changement devrait permettre au Real Madrid d’enregistrer de nouvelles ventes de maillots records.