Tennis : après 16 mois sans jouer, Venus Williams fait son retour sur les courts à 45 ans avec une victoire

Près de 16 mois après son dernier match officiel, Venus Williams a renoué ce mardi avec la victoire, en remportant sa rencontre contre sa compatriote Peyton Stearns 6-3, 6-4, à Washington (Etats-Unis). Elle devient avec ce succès la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un match en simple.

Une longévité rare. A 45 ans, l'Américaine Venus Williams a fait son retour sur les courts après 16 mois sans match officiel et a signé une très belle victoire à Washington contre sa compatriote Peyton Stearns 6-3, 6-4. Avec son succès, elle devient la deuxième joueuse la plus âgée de l'histoire à remporter un simple sur le circuit professionnel après Martina Navratilova en 2004, à l'âge de 47 ans.

Un peu dépassée par l'enjeu et sûrement crispée par son retour sur les courts, Venus Williams est passée à côté de l'entame du match et a perdu le premier jeu du match sur son service, avant de vite réagir.

«C'est une grande victoire»

L'aînée des soeurs Williams a fait parler son expérience, multipliant les services et retours gagnants, en mettant toujours plus de puissance dans sa frappe. Un retour gagnant long de ligne, le debreak dans la foulée, et Venus Williams a plongé dans sa bulle pour ne plus jamais en ressortir.

La pression l'a rattrapée au moment de finir, alors qu'elle menait 5-3 au deuxième set, avec quatre balles de match sur le service de son adversaire, sans les convertir. Mais elle n'a pas laissé filer son service et a conclu sous l'ovation d'un public euphorique, avec comme une impression de faire un saut dans le temps de plus de 25 ans.

«C'est une grande victoire», a estimé la championne, qui retrouvera au deuxième tour du tournoi WTA 500 de Washington la Polonaise Magdalena Frech.

Invitée par les organisateurs du tournoi de Washington, la lauréate de 49 titres en simple dont sept en Grand Chelem, avait déjà fait son retour sur les courts la veille, mais en double cette fois-ci. Elle avait remporté, au côté de sa compatriote Hailey Baptiste, leur match qui les opposait à la paire Eugenie Bouchard-Clervie Ngounoue en deux manches.