«Certains feraient mieux de se taire» : le coup de gueule du maillot jaune Tadej Pogacar contre les attaques visant son équipe

Tadej Pogacar a répondu aux critiques visant son équipe et certains de ses coéquipiers après des tentatives d’intimidation et leur façon de contrôler la course à quelques jours de l’arrivée du Tour de France.

Tadej Pogacar et son équipe sont au cœur de toutes les attentions. Mais aussi de certaines critiques. Alors qu’il est en passe de rapporter le maillot jaune à Paris et de remporter le 4e Tour de France de sa carrière, sa formation et certains de ses coéquipiers ont été pointés du doigts. Il leur a notamment été reproché leur façon de contrôler la course et une certaine forme d’arrogance à travers des tentatives d’intimidations.

«on essaie juste de se rendre la course la plus facile»

A l’image de Nils Politt dont le comportement a beaucoup fait parler lors de la 16e étape menant au Mont Ventoux. Le coureur allemand s’en était pris avec véhémence à d’autres concurrents tentant de lancer des offensives, soulevant de nombreux reproches. Et Tadej Pogacar a répondu à ces attaques visant l’équipe UAE Team Emirates XRG.

«L’arrogance c’est une chose, essayer de gagner le Tour en est une autre. Par exemple hier (mardi, ndlr) on a essayé de calmer les choses, de contrôler le rythme de la course. On ne cherche pas à être arrogants, on essaie juste de se rendre la course la plus facile possible pour gagner. Certains feraient mieux de se taire, ça sonnera super arrogant mais bon», a lâché le champion du monde, dans des propos rapportés par L’Equipe, à l’arrivée de la 17e étape à Valence.

Et à quatre jours de l’arrivée à Paris, lui et ses coéquipiers devraient une nouvelle fois contrôler la 18e étape, ce jeudi, entre Vif et le sommet du col de la Loze qui s’annonce décisive pour la victoire finale.