Hugo Ekitike : combien l’attaquant français va-t-il toucher à Liverpool ?

Il a changé de dimension. Seulement un an après son transfert définitif, Hugo Ekitike (23 ans) a quitté l’Eintracht Francfort pour s’engager avec Liverpool, qui a déboursé près de 90 millions d’euros pour s’attacher ses services. Cette somme fait de l’international espoir (5 sélections, 5 buts) le 6e joueur français le plus cher de l’histoire.

Un salaire cinq fois plus important qu'en Allemagne

Et l’attaquant français va également devenir l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire des Reds derrière Mohamed Salah ou encore Virgil van Dijk. Dans le nord de l’Angleterre, l’ancien joueur de Reims et du PSG devrait toucher un salaire compris entre 15 et 16 millions d’euros brut par an, soit près de 1,3 million d’euros par mois.

C’est cinq fois plus que ses émoluments en Allemagne, où il percevait aux alentours de 3 millions d’euros par an (soit 250.000 euros par mois). C’est également plus du double de son salaire au PSG. A Paris, Hugo Ekitike touchait entre 6 et 7 millions d’euros brut par saison.

Avec tous les efforts financiers consentis par Liverpool, les attentes seront nombreuses autour du joueur formé au Stade de Reims. A lui de confirmer tout son potentiel entrevu notamment en Allemagne, où il a inscrit 26 buts et délivré 14 passes décisives en 64 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Francfort.