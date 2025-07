Football : Andrea Pirlo nommé entraîneur d'un club de deuxième division à Dubaï

L'ancien capitaine de l'Italie et champion du monde avec la Squadra Azzurra, Andrea Pirlo, a été nommé ce vendredi entraîneur du United FC, club évoluant en deuxième division du championnat de football des Émirats arabes unis.

Une destination surprenante. L'ancien milieu de terrain et capitaine de la sélection italienne de football, Andrea Pirlo, retraité des terrains depuis 2017, vient de trouver un nouveau banc.

Âgé de 46 ans, et après une année d'inactivité, il vient de signer un contrat de deux ans pour entraîner le club du United Football Club, également connu sous le nom du Dubaï FC. Le champion du monde 2006, qui avait défait la France avec la Squadra Azzurra en finale, va ainsi connaître sa quatrième expérience en tant que coach.

Un parcours d'entraîneur surprenant

Il avait auparavant dirigé la Juventus lors de la saison 2020-2021, remportant notamment une Supercoupe et une Coupe d'Italie. Il a ensuite entrainé, avec moins de succès, le club turc du Fatih Karagümrük (2022-2023) et la Sampdoria (2023-2024), dans son pays natal.

Si de nombreux sportifs se dirigent vers les pays du Golfe, la signature d'Andrea Pirlo dans un club de seconde division reste surprenante, tant l'ancien milieu de terrain était pressenti pour devenir un futur entraîneur en Italie.

En tant que joueur, il a notamment remporté deux Ligue des champions avec l'AC Milan (2003 et 2007) et deux championnats (2004 et 2011), avant d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de la Juventus Turin en étant champion d'Italie quatre saisons d'affilée (2012, 2013, 2014 et 2015).