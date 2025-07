Tour de France 2025 : le Néerlandais Thymen Arensman remporte la 19e étape à La Plagne, son deuxième succès sur cette 112e édition

Déjà vainqueur de la 14e étape à Superbagnères, le Néerlandais Thymen Arensman a remporté ce vendredi sa deuxième étape dans ce Tour de France, malgré le retour de Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar à quelques mètres de l'arrivée à La Plagne.

Thymen Arensman réalise le doublé. Le coureur néerlandais de la formation Ineos Grenadiers a remporté la dernière étape alpine de cette 112e édition du Tour de France, après sa première victoire à Superbagnères le 19 juillet.

🏆 He played, he won! A look back at the last kilometer of stage 19 and the victory of @ThymenArensman!



🏆 Il a joué, il a gagné ! Retour sur le dernier km de l'étape 19 et la victoire de @ThymenArensman !#TDF2025pic.twitter.com/ScQygOeUi2

