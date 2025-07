Grand Prix de Belgique : Lando Norris partira en pole à Spa-Francorchamps, voici la grille de départ complète

Au volant de sa McLaren, le Britannique Lando Norris s’élancera en pole position, ce dimanche, du Grand Prix de Belgique de Formule 1 devant son coéquipier Oscar Piastri et Charles Leclerc. Quelques heures plus tôt, Max Verstappen s'était imposé lors de la course sprint.

Max Verstappen 🥇 remporte la course sprint en Belgique ! 🤩



Victoire de la Red Bull numéro 1 devant les deux McLaren d'Oscar Piastri 🥈 et Lando Noris 🥉 ! 🏎️🇧🇪#BelgianGP#F1pic.twitter.com/edoNuCfXQw — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 26, 2025

Ce samedi était particulièrement attendu à Spa-Francorchamps, où la course sprint précédait les qualifications du Grand Prix. Le Néerlandais Max Verstappen a terminé en tête de la course, glanant des points précieux lui permettant de relancer le classement général de la saison avec 165 points, où il reste derrière Oscar Piastri (234 points) et Lando Norris (226 points).

Quelques heures plus tard, les deux pilotes McLaren, respectivement deuxième et troisième, se sont échangés les rôles en qualification. Le Britannique a réalisé le meilleur temps (1'40"562), Piastri le deuxième (1'40"647), Charles Leclerc complétant le podium. La course aura lieu à 15h, ce dimanche 27 juillet.

Voici la grille de départ complète :

1ère ligne

Lando Norris (GBR/McLaren)

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2e ligne

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Max Verstappen (NED/Red Bull)

3e ligne

Alexander Albon (THA/Williams)

George Russell (GBR/Mercedes)

4e ligne

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls)

5e ligne

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber)

6e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Oliver Bearman (GBR/Haas)

7e ligne

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

Nico Hülkenberg (GER/Sauber)

8e ligne

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

9e ligne

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

10e ligne

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Franco Colapinto (ARG/Alpine)