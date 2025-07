Natation : tout savoir sur Yu Zidi, la nageuse de 12 ans qui pourrait battre des records lors des prochains mondiaux

A l'occasion des championnats nationaux de natation en Chine, une star est née : Yu Zidi. En remportant certaines courses et en réalisant des marques historiques, c cette enfant de 12 ans est devenue une véritable attraction, en Chine comme dans le monde.

Un phénomène. Si le nom de Yu Zidi peut ne rien évoquer aux amateurs de sport, ils pourraient bien vite apprendre à connaître cette nageuse en passe de battre tous les records. A 12 ans seulement, elle impressionne par sa précocité.

A Shenzhen, où le gratin de la natation chinoise était rassemblé pour les championnats nationaux, la jeune nageuse a concentré toute l'attention. Toute cette semaine, elle a offert des performances de haute volée, à commencer par le 400 m 4 nages, où son temps, absolument exceptionnel compte tenu de son âge, lui aurait permis de finir 4e aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024.

Parmi les meilleures du monde... à 12 ans

Avant cela, elle avait déjà montré sa forme exceptionnelle en remportant le 200m papillon, en 2'06''83, le 5e meilleur temps mondial de l'année. Une nouvelle fois, la nageuse née en 2012 aurait terminé à la 4e place aux derniers Jeux Olympiques grâce à pareil temps, l'été dernier.

Grâce à ces prouesses remarquables dans les bassins de Shenzhen, la jeune sportive s'est assurée de concourir aux prochains Championnats du monde. En effet, la Chine sélectionne les deux premiers de chaque épreuve pour représenter ses couleurs lors des mondiaux suivants. Elle devrait donc être de la partie à Singapour (27 juillet-3 août), ce qui semble la ravir, elle qui trouve «génial de pouvoir concourir à l'international», comme elle l'a témoigné auprès de l'agence Chine Nouvelle.

La coqueluche du public chinois, déjà connue pour son petit chien noir et blanc sur le bonnet, ne manque pas par la même occasion de battre des records de précocité. En terminant deuxième au 200m 4 nages, en 2'10''63, elle a réalisé le deuxième meilleur temps de l'histoire sur la distance pour une nageuse de moins de 14 ans. Elle s'est également offert le luxe de terminer devant celle qu'elle considère comme son idole, Li Bingjie, en 400m 4 nages.

Last Saturday, during the 2025 Chinese National Championships, 12-year-old Yu Zidi finished 2nd in the women's 200 IM in a 2:10.63. She is the 2nd fastest performer of all time among 14-year-old & under swimmers, and, of course, the fastest 12-year-old swimmer in history. pic.twitter.com/XPbPyC5GS3 — Swimming Stats (@SwimmingStats) May 21, 2025

Yu Zidi n'en est cependant pas à son coup d'essai. L'an dernier déjà, elle avait fait les gros titres en Chine pour être passé à quelques secondes de représenter son pays aux Jeux Olympiques de Paris, à seulement 11 ans. A l'époque, ses temps étaient déjà suffisants pour participer aux Championnats du monde. Seulement un an plus tard, la jeune athlète a rendez-vous à Singapour, où elle sera en lice en 200m papillon, 200m 4 nages et 400m 4 nages.

La Chinoise pourra viser un record vieux de 89 ans : aucune nageuse de son âge n'a remporté une médaille lors d'une compétition internationale depuis Inge Sorensen, lors des Jeux olympiques de Berlin, en 1936. Encore une fois, elle aura l'occasion de marquer l'Histoire cet été, en Asie.

Une star en son pays

La jeune athlète se développe au sein du club de natation de la province de Hebei, dans les environs de la capitale, Pékin. A six ans, elle a découvert la natation et s'est faite remarquer par un entraîneur lors d'une sortie dans un parc aquatique. Elle raconte cette rencontre aussi inattendue que décisive : «l'été était trop chaud, mon père m'a amenée à un parc aquatique, je profitais du rafraichissement et je passais mon temps dans des petits bassins. Un entraîneur m'a alors abordée et m'a demandée si je voulais nager plus vite», raconte-t-elle à la Xinhua News Agency.

Elle poursuit : «Mon âge est un avantage. J'espère grandir et me développer, pour avoir plus de puissance dans le futur. Je veux vraiment vivre la compétition de niveau international». La jeune sportive, déjà consciente d'avoir été «reconnue» par de nombreux fans dès ses «quelques résultats» de l'année 2024, ne s'égare pas pour autant :«Après avoir participé à de grandes compétitions, j'ai encore mieux compris l'importance de bien travailler à chaque séance d'entraînement pour obtenir de bons résultats et avoir un cœur solide. Le moment le plus difficile est probablement celui où vous êtes le plus proche de votre objectif. Il faut continuer».