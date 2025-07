Tour de France 2025 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur le profil de la 21e étape

La 112e édition du Tour de France s’achèvera, ce dimanche 27 juillet, avec une 21e et dernière étape longue d’un peu plus de 130 kilomètres entre Mantes-la-Ville et l’arrivée sur les Champs-Élysées.

Distance

Cette 21e et dernière étape du Tour de France sera longue de 132,3 kilomètres entre Mantes-la-Ville et l’arrivée sur les Champs-Élysées avec une boucle dans Paris et la côte de la Butte Montmartre à monter à trois reprises.

Difficultés

Les coureurs devront fournir un dernier effort avec cinq difficultés au programme lors de cette dernière étape avec la côte de Bazemont (4e catégorie, 1,7 km à 7%) et la côte du Pavé des Gardes (4e catégorie, 700m à 9,7%) avant la côte de la Butte Montmartre (4e catégorie, 1,1 km à 5,9%) à gravir à trois reprises.

Villes traversées

Le peloton traversera Aulnay-sur-Mauldre, Les Alluets-Le-Roi, Crespières, Chavenay, Villepreux, Saint-Cyr-l’École, Versailles, Chaville puis Issy-les-Moulineaux avant de faire son entrée dans Paris avec l’arrivée sur les Champs-Élysées.

Horaires

Pour cette dernière étape, les coureurs s’élanceront ce dimanche après-midi à 16h25 de Mantes-la-Ville et devraient franchir la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées entre 19h26 et 19h45, selon les estimations des organisateurs.