Tour de France 2025 : un coureur chute et frôle la catastrophe face à une moto (vidéo)

Le coureur français de la XDS Astana, Clément Champoussin, a frôlé la catastrophe en manquant de justesse de se faire écraser par une moto après une chute lors de l’avant dernière étape du Tour de France, ce samedi, entre Nantua et Pontarlier.

Plus de peur que de mal. Après une chute dans un virage lors de l'avant dernière étape du Tour de France 2025, le Français Clément Champoussin (XDS Astana), a évité le pire alors qu’une moto fonçait droit sur lui. Le motard a finalement eu le temps de freiner et le coureur s’est relevé sans souci, avec de simples égratignures superficielles. Il n’a tout de même pas repris la course.

Clement Champoussin crashes and is almost run over by a motorbike 😱



That was seriously close to disaster 😳 pic.twitter.com/GBgXrtR0V8

