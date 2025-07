Mondiaux de natation : l'Allemand Lukas Märtens sacré sur 400 m nage libre

À Singapour, l'Allemand Lukas Märtens est devenu champion du monde du 400 m nage libre ce dimanche 27 juillet, un an après son titre aux JO de Paris.

Enfin peut-il dire. Ce dimanche, Lukas Märtens est devenu champion du monde du 400 m nage libre, lors des Mondiaux de natation à Singapour, un an après son titre aux JO de Paris.

Avec un sublime chrono de 3 min 42 sec 35, le nageur allemand s'est imposé au terme d'un duel très serré avec l'Australien Samuel Short (3 min 42 sec 37). Le bronze est revenu au Sud-Coréen Woo-min Kim (3 min 42 sec 60). C'est la première fois que Lukas Martens remporte la médaille d'or lors des Mondiaux de natation.

🇩🇪 Lukas Martens activating the afterburners for a sprint finish to claim gold in the Men’s 400m free 🤯 #Swimming#AQUASingapore25pic.twitter.com/SNwWcWSFLW — World Aquatics (@WorldAquatics) July 27, 2025

Un règne sans partage sur le 400 m nage libre

Il y a presque un an jour pour jour, Lukas Märtens triomphait lors des Jeux olympiques de Paris. À 22 ans, il écrivait la plus belle page de sa jeune carrière. Un an auparavant il était devenu champion d'Europe dans cette même distance.

Mais, l'Allemand n'a cessé de progresser, jusqu'à battre en avril dernier, lors de l'Open de natation de Stockholm, le record du monde du 400 m nage libre en 3 min 39 sec 96. De quoi effacer l'ancienne marque référence vieille de seize ans de son compatriote Paul Biedermann.

Sur cette lancée, Lukas Märtens peut désormais se vanter d'être champion d'Europe, champion du monde et champion olympique.