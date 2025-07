Football : l’étrange cachette de l’antisèche de la gardienne anglaise lors de la séance de tirs au but contre l’Espagne à l’Euro 2025

Lors de la séance de tirs au but victorieuse dimanche en finale de l’Euro féminin 2025, Hannah Hampton, la gardienne de l’équipe de l’Angleterre, avait caché une antisèche sur elle.

Une belle cachette. La gardienne anglaise Hannah Hampton avait collé une antisèche sous sa manche, lors de la séance de tirs au but en finale de l’Euro féminin remportée par l’Angleterre contre l’Espagne (1-1, 3-1 aux TAB), dimanche à Bâle (Suisse).

Une technique qui lui a permis de repousser les tentatives de Mariona Caldentey et Aitana Bonmati pour offrir aux Lionesses un deuxième titre consécutif de championnes d’Europe.

📸 - HAMPTON TAPES SPAIN’S PENALTY TAKERS’ NOTES ON HER ARM — READY FOR THE SHOOTOUT! pic.twitter.com/IlwnzRZH4T — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 27, 2025

«Nous avons résisté pendant 120 minutes, fait ce qu'il fallait pour tenir l'Espagne à distance. Il ne restait plus qu’un coup de pied, et c'est tout, a confié après la rencontre celle qui a été élue joueuse de la finale. C’était des meilleurs stylos que la dernière fois, soyons honnêtes! Cette équipe est tout simplement incroyable. Nous avons montré tout au long de ce tournoi que nous pouvons revenir au score même si nous sommes menées d'un but. Nous avons du cran, nous avons du sang anglais en nous.»

Les antisèches sont de plus en plus utilisés par les gardiens de but. Habituellement, elles sont collées sur une gourde.