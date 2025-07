Boxe : un champion olympique aux Jeux de Paris testé positif à un stéroïde anabolisant

Médaillé d’or aux Jeux de Paris 2024 dans la catégorie des lourds (+ de 92kgs), l’Ouzbek Lazizbek Mullojonov a été contrôlé positif à la méthastérone par l’Agence mondiale antidopage le 11 juin dernier.

C’est un petit séisme dans le monde de «l’art noble». Dans un communiqué publié ce mardi 29 juillet, l’ITA, l’agence mondiale du contrôle antidopage, a annoncé que le boxeur et champion olympique ouzbek Lazizbek Mullojonov a été testé positif à la méthastérone, un stéroïde anabolisant androgène, au cours d’un contrôle effectué hors compétition le 11 juin dernier.

The International Testing Agency (ITA), leading an independent anti-doping program for @RealWorldBoxing, reports that it has notified Uzbek boxer Lazizbek Mullojonov of an adverse analytical finding (AAF) for methasterone metabolites.



