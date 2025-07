Football : qui est le joueur le plus cher de l’histoire acheté par l’OM ?

Avec l’arrivée prochaine de Paixao, l’OM va une nouvelle fois casser sa tirelire. Voici les dix joueurs les plus chères de l’histoire du club marseillais.

Un nouveau record en approche pour l’OM. Avec l’arrivée prochaine du Brésilien Igor Paixao, le club phocéen va débourser 35 millions d’euros pour ce qui sera la recrue la plus chère de son histoire.

Pour le moment, le joueur le plus cher de l'histoire du club marseillais reste le Portugais Vitinha (32 millions d'euros), devant Dimitri Payet (29,9 millions d'euros) et Ely Wahi (27 millions d'euros). Mais en fonction des différents bonus lors des signatures, Mason Greenwood (26 millions d'euros) pourrait devenir d'ici quelques temps le joueur le plus cher.

Les 10 joueurs les plus chers de l'histoire de l'OM

1. Vitinha (Portugal) : 32 millions d’euros

2. Dimitri Payet (France) : 29,9 millions d’euros

3. Elye Wahi (France) : 27 millions d’euros

4. Mason Greenwood (Angleterre) : 26 millions d’euros

5. Kevin Strootman (Pays-Bas) : 25 millions d’euros

6. Renan Lodi (Brésil) : 20,6 millions d’euros

7. Gerson (Brésil) : 20,5 millions d’euros

8. Amine Gouiri (Algérie) : 19 millions d’euros

9. Lucho Gonzalez (Argentine) : 19 millions d’euros

10. Duje Caleta-Car (Croatie) : 19 millions d’euros