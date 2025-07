Football : un champion du monde français annonce son départ de l'Iran «pour des raisons de sécurité»

Champion du monde en 2018 avec l’Équipe de France, Steven Nzonzi a annoncé, lundi 28 juillet, qu’il quittait le club iranien du Sepahan SC, rejoint à l’été 2024, en raison de la situation instable dans le pays.

La sécurité de ses proches avant tout. Alors que les tensions entre Israël et l’Iran sont au plus haut, certains sportifs ont décidé de suivre les recommandations du ministère des Affaires étrangères et de quitter l’Iran, comme Steven Nzonzi.

L’international français de 36 ans, sacré champion du monde en 2018, a expliqué sur une story Instagram qu’il ne reviendrait pas en Iran, où il était engagé auprès du Sepahan SC depuis l’été 2024, «pour des raisons de sécurité».

🚨🇮🇷 OFFICIEL ! Steven Nzonzi annonce dans sa Story Instagram que lui et sa famille ne reviendront pas en Iran pour des raisons de sécurité, à la suite de la guerre survenue il y a un mois. Cela entraîne donc son départ du club de Sepahan. pic.twitter.com/Gi20QGBYKn — Team Melli Actu 🇮🇷🐆 (@TeamMelliActu) July 28, 2025

Un retour en Angleterre déjà acté ?

«Ma famille et moi avons décidé qu'il était mieux pour nous de ne pas revenir, essentiellement pour des raisons de sécurité. J'ai essayé de trouver la force mais je n'ai pas pu», a-t-il publié sur Instagram, tout en remerciant le club qui l’a accueilli durant un an avec un bilan plutôt léger : 24 matchs, un but et une passe décisive.

Libre de tout engagement, le milieu de terrain pourrait retrouver l’Europe, et notamment le club de Stoke City, qui évoluera en Championship pour la saison 2025/2026. Une formation qu’il connaît très bien puisqu’il a déjà porté le maillot des Potters entre 2012 et 2015, quand le club évoluait en Premier League.

The countdown is on ⏳



Clarets clash and new season's start 🔜 pic.twitter.com/xmmpBhfQZA — Stoke City FC (@stokecity) July 29, 2025

Sur X, de nombreux fans l’ont notamment aperçu sur une vidéo d’entraînement publiée par le club ce mardi 29 juillet.