Neymar à l'OM : l'improbable rumeur qui agite les réseaux sociaux

Lundi soir, le média argentin TyC Sports a affirmé que Neymar était en discussion avec l’Olympique de Marseille. De quoi faire parler sur les réseaux sociaux.

C’est la rumeur qui affole la toile depuis lundi soir. Neymar va-t-il rejoindre l’OM dans les prochains jours ? C’est en tout cas l’information révélé par TyC Sports. Selon ce média argentin, le club phocéen «serait le mieux placé» pour l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, cet été.

🔙 El regreso de Neymar a Santos no está saliendo como deseaban ambas partes: el Peixe está en zona de descenso y el crack brasileño es criticado por los hinchas debido a su rendimiento dentro de la cancha y por algunas acciones fuera de ella. En busca de apaciguar la situación,… pic.twitter.com/c1A8zXqtRn — TyC Sports (@TyCSports) July 28, 2025

Âgé de 33 ans, Neymar a rejoint Santos en janvier dernier, après un passage complètement raté à Al-Hilal (Arabie saoudite), et avait récemment prolonger son contrat jusqu’en décembre. Toutefois, tout ne se passe pas à merveille depuis son retour avec son club de cœur. Il n’a inscrit que 4 buts (dont 1 seul dans le championnat national brésilien) pour 8 matchs disputés.

«Le retour de Neymar à Santos ne se déroule pas comme espéré par les deux parties : Peixe (surnom de Santos) est en zone de relégation et la star brésilienne est critiquée par les supporters pour ses performances sur le terrain et certaines de ses actions en dehors, peut-on lire dans l’article. Pour apaiser la situation, il pourrait quitter le club, et le favori pour s'attacher ses services est l'Olympique de Marseille, rival de longue date du Paris Saint-Germain, l'une de ses anciennes équipes.»

Si le club marseillais, qui va enregistrer l'arrivée d'un autre Brésilien (Paixao en provenance du Feyenoord Rotterdam), n'a pas commenté l'information, il semble peu probable qu'il tente le coup avec «Ney». Physiquement, il a connu de nombreuses blessures ces derniers mois et économiquement, le joueur pourrait se montrer gourmand.