Mondiaux de natation 2025 : Léon Marchand pulvérise le record du monde du 200m 4 nages

Léon Marchand a battu le record du monde du 200m 4 nages (1.52'69"), ce mercredi 30 juillet, en demi-finale des championnats du monde de natation à Singapour. Il est qualifié pour la finale et prétend au titre de champion du monde dans cette épreuve.

Il a frappé très fort. Ce mercredi à Singapour, Léon Marchand a pulvérisé le record du monde du 200 m 4 nages, et ce, dès les demi-finales des Championnats du monde de natation, avec un chrono de 1 min 52 sec 69/100e.

🏊 #AQUASingapore25 | 🤯🇫🇷 EXCEPTIONNEL : LEON MARCHAND EXLOSE LE RECORD DU MONDE DU 200M 4 NAGES !



A 23 ans, le quadruple champion olympique l’an dernier à Paris a effacé la marque de l’Américain Ryan Lochte qui datait de 2011 (1 min 54 sec 00).

«Je suis trop content. Je voulais l'avoir ce record mais je ne savais pas quand ça allait arriver. Je me sentais bien à l'échauffement, on s'est dit pourquoi pas ce soir, a-t-il confié au micro de FranceTV après sa course. Mais là, ce chrono... 1’52, ça me paraît un peu irréel. J'ai été surpris de l'ambiance, ça me pousse dans mes retranchements. Je n'étais plus dans le contrôle du tout. Le but demain c'est la médaille d'or. Ça va être une finale relevée mais ça va être cool.»

Il a rendez-vous avec l’histoire ce jeudi (13h21) avec la finale de l'épreuve pour tenter de décrocher un sixième titre mondial.