Mondiaux d’escrime 2025 : les sabreuses tricolores sacrées, sixième médaille pour la France

L'équipe de France féminine de sabre a décroché l'or mercredi aux championnats du monde d'escrime à Tbilissi. Les Bleus repartent avec six médailles dont deux en or.

Une aventure terminée en beauté. Les sabreuses françaises, emmenées par la vice-championne olympique Sara Balzer, la championne d'Europe Sarah Noutcha, Toscane Tori et Faustine Clapier, ont conclu de la plus belle des manières les Mondiaux d’escrime 2025 en Géorgie en décrochant l’or ce mercredi 30 juillet, en battant la Corée du Sud 45-37.

Championnes d'Europe par équipes pour la quatrième fois d'affilée à Gênes en juin, les quatre Françaises montent sur le toit du monde après trois échecs consécutifs en finale (avec Balzer en 2022 et 2023, Noutcha en 2022).

Les Tricolores concluent sur la plus belle note leurs Mondiaux, manqués sur le plan individuel, où elles ont toutes été éliminées en quart de finale, et ceux de la France, qui quitte la Géorgie avec six médailles.

Outre les deux titres mondiaux, les médailles d'argent de Pauline Ranvier au fleuret, de Jean-Philippe Patrice au sabre en individuel et des fleurettistes féminines par équipes, et celle de bronze de Maxime Pauty au fleuret complètent la moisson bleue.