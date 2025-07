Athlétisme : des tests de genre obligatoires pour les Mondiaux 2025 de Tokyo, pour «déterminer de façon fiable le sexe biologique»

La Fédération internationale d’athlétisme a indiqué ce mercredi soir que les participants aux Mondiaux de Tokyo en septembre 2025 devront se soumettre à un test de genre.

L’instance internationale a tranché. Les concurrentes aux Mondiaux d'athlétisme qui auront lieu en septembre à Tokyo devront passer au préalable un test de genre pour participer aux compétitions, selon le règlement adopté mercredi par World Athletics, la Fédération internationale d'athlétisme.

The World Athletics Council has approved new regulations concerning eligibility conditions to compete in the female category for world ranking competitions.



The new regulations come into effect on 1 September 2025 and will be applied to the World Athletics Championships Tokyo 25… pic.twitter.com/BO8Lz4kfwS

— World Athletics (@WorldAthletics) July 30, 2025