Formule 1 : Max Verstappen indique qu’il va rester chez Red Bull en 2026

Max Verstappen a indiqué la presse ce jeudi, en marge du Grand Prix de Formule de Hongrie, qu’il allait rester chez Red Bull en 2026.

Il a décidé de mettre fin aux rumeurs. Max Verstappen, quadruple champion en titre de Formule 1, qui est au centre de spéculations l'envoyant notamment chez Mercedes, a confié ce jeudi qu’il resterait chez Red Bull en 2026.

«C’est assez intéressant de suivre tout cela et la quantité de belles histoires qui en sont ressorties, a indiqué le Néerlandais devant la presse. Je n’en ai jamais vraiment parlé parce que je me concentrais juste sur le fait de travailler avec l’équipe sur la manière dont nous pouvons améliorer nos performances. Échanger des idées pour l’année prochaine également. C’est pourquoi je n’ai jamais vraiment rien eu à ajouter. Mais je pense qu’il est temps d’arrêter toutes les rumeurs. Pour moi, il a toujours été clair que je resterais de toute façon.»

Max Verstappen will take part in his 200th race for Red Bull this weekend - his record so far is pretty impressive 👀 pic.twitter.com/ARBwElidRv

— Autosport (@autosport) July 31, 2025