Hulk Hogan : les causes de la mort de la légende du catch dévoilées

Hulk Hogan, légende du catch, est décédé la semaine dernière, à l'âge de 71 ans. Les causes de sa mort ont été révélées ce jeudi.

Icône mondiale du catch, Hulk Hogan, Terry Gene Bollea de son vrai nom, s’est éteint à 71 ans le 24 juillet dernier. Le rapport du médecin légiste de Floride confirme que la star est décédée des suites d’un infarctus aigu du myocarde, autrement dit une crise cardiaque.

Selon ce même rapport, Terry Gene Bollea souffrait également de leucémie lymphoïde chronique et de fibrillation auriculaire, un trouble cardiaque qui provoque des battements rapides et irréguliers.

Le jour de son décès, la police et les secours sont intervenus à son domicile de Clearwater Beach dans la matinée. D’après les médias américains, dont People, qui a obtenu de nombreux documents, les urgentistes ont tenté de le réanimer pendant près de 30 minutes avant de le transporter à l’hôpital, où son décès a finalement été constaté.

Bien au-delà des rings, Hulk Hogan était devenu une véritable figure de la culture pop américaine. Star de la WWE dans les années 1980, il avait aussi multiplié les apparitions au cinéma et à la télévision, allant jusqu’à avoir sa propre émission de téléréalité.

En 2024, il avait fait parler de lui en affichant publiquement son soutien à Donald Trump lors de la présidentielle.

In honor of a great Floridian, Hulk Hogan, we are lowering the flags at the capitol and in Pinellas County tomorrow. Additionally, I am officially declaring tomorrow, August 1st, 2025, as "Hulk Hogan Day" in Florida.



Rest in peace, brother. pic.twitter.com/Np5uRZucTa

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 31, 2025