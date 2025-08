Football : l'attaquant sud-coréen et capitaine de Tottenham, Son Heung-min, annonce quitter le club

Le capitaine de Tottenham, Son Heung-min, a annoncé, ce samedi, sa volonté de quitter le club londonien cet été. Arrivé en 2015, l’attaquant sud-coréen souhaite mettre un terme à une décennie marquée par son attachement profond aux Spurs.

Une décision difficile à prendre. Après 10 ans passés à Tottenham, son capitaine, l'attaquant sud-coréen Son Heung-min, a annoncé, ce samedi, son intention de quitter le club cet été, précisant que l'équipe lui apportait son aide en ce sens.

«C'était la décision la plus difficile de ma carrière. Des souvenirs tellement incroyables» a-t-il expliqué, non sans émotion, devant les journalistes à Séoul.

Heung-min Son got emotional after announcing he's leaving Spurs during a press conference in his home country of South Korea 🥺 pic.twitter.com/JYmF1f4drn

— B/R Football (@brfootball) August 2, 2025