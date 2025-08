Tennis : toujours blessée, Loïs Boisson déclare forfait pour le WTA 1000 de Cincinnati, après avoir déjà raté le tournoi de Montréal

Blessée à l’adducteur gauche, Loïs Boisson a annoncé son forfait pour le tournoi WTA 1000 de Cincinnati. La numéro 1 française devrait faire son retour à la compétition dans quelques semaines, à l’occasion du WTA 250 de Cleveland, programmé une semaine avant le début de l’US Open.

Quand le corps dit stop. Révélation de Roland-Garros, Loïs Boisson a annoncé qu’elle ne participerait pas au WTA 1000 de Cincinnati, une nouvelle absence qui s’ajoute à celle de Montréal, déjà manqué la semaine dernière.

La Française de 22 ans, victorieuse de son premier titre WTA il y a deux semaines à Hambourg, s’était blessée à l’adducteur gauche lors de ce tournoi. Malgré une reprise progressive de l’entraînement, la prudence reste de mise.

«J'ai repris l'entraînement et la réathlétisation se passe très bien, mais en accord avec mon équipe et mon staff médical, cela représenterait un risque de reprendre trop tôt et notamment dès le tournoi de Cincinnati», a-t-elle ainsi confié sur Instagram.

Loïs Boisson prévoit désormais un retour à la compétition à l’occasion du WTA 250 de Cleveland, qui se tiendra du 17 au 23 août, soit une semaine avant l’US Open. «Reprise de la saison sur dur uniquement à Cleveland pour me laisser le temps d'être totalement à 100% en vue de l'US Open», a écrit la 47e joueuse mondiale sur le réseau social.

De la 361e à la 47e place mondiale : une ascension fulgurante

Encore classée 361e mondiale il y a quelques semaines, Loïs Boisson est désormais la numéro 1 française et pointe à la 47e place du classement WTA, grâce notamment à un superbe parcours à Roland-Garros.

À la surprise générale, la jeune Française a atteint les demi-finales du Grand Chelem français, faisant preuve d’un mental à toute épreuve en battant des joueuses du Top 10 comme Jessica Pegula et Mirra Andreeva. Loïs Boisson s’est finalement incliné face à Coco Gauff, gagnante du tournoi.

La suite a malheureusement été plus compliquée pour la Française : éliminée dès le premier tour des qualifications à Wimbledon, elle a rappelé qu’elle manquait encore d’expérience sur gazon.

Mais la victoire obtenue ensuite sur terre battue à Hambourg, sa surface de prédilection, lui a sans doute redonné confiance. Reste à confirmer désormais sur dur, à l’approche de l’US Open.