Mondiaux de natation 2025 : Philippe Lucas, Tunisie… tout savoir sur le double champion Ahmed Jaouadi

Le Tunisien Ahmed Jaouadi a décroché un deuxième titre de champion du monde de natation sur 1.500 m à Singapour après le 800 m.

Il fait partie des stars de ces Championnats du monde 2025 de natation. A Singapour, le Tunisien Ahmed Jaouadi a décroché les titres du 800 m nage libre et du 1.500 m nage libre en marquant les esprits. Et cela à 20 ans seulement.

Ce dimanche, le nageur de 20 ans confirme ainsi son talent au plus haut niveau. À l'issue d'un duel intense avec l'Allemand Sven Schwarz (14 minutes 35 secondes 69/100e), Jaouadi a touché la marque le premier en 14 min 34 sec 41. Le recordman du monde américain Bobby Finke a terminé troisième (14 min 36 sec 60).

Dans la lignée des champions tunisiens

Après avoir commencé à l’Avenir sportif de La Marsa, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Tunis, le Tunisien a rallié la France afin de poursuivre ses études et sa carrière de nageur. A Grenoble puis à Martigues. Il est entraîné depuis l’automne 2023 par Philippe Lucas, l’ancien coach emblématique de Laure Manaudou.

«Je visais le record du monde, à la fin j’étais un peu déçu mais c’est très encourageant et ça fait plaisir de gagner un titre mondial. En plus deux en une semaine ! Ça fait du bien pour moi et pour Philippe. Il sait très bien tout le chemin que j’ai fait. C’est le début, je n’ai que 20 ans et je pense que ça va m’aider à apprendre », a-t-il confié à France Télévisions.

Ahmed Jaouadi s’inscrit dans la tradition de la Tunisie pour la natation. Après la légende Oussama Mellouli (champion du monde en 2009 et 2013) et Ahmed Hafanoui (2023), c’est désormais lui le patron.