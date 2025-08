Tour de France Femmes 2025 : tout savoir sur Pauline Ferrand-Prévot, la lauréate de l'épreuve

Championne surdouée et singulière, Pauline Ferrand-Prévot a remporté, ce dimanche 3 août, le Tour de France Femmes. Dans un cyclisme féminin en mouvement, elle réalise l'exploit de le gagner l'année de son retour sur route.

Une championne hors catégorie. Pauline Ferrand-Prévot (Visma | Lease a Bike) vient de réaliser un exploit hors du commun. La Française a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ édition du Tour de France Femmes, après sept ans d’absence sur route. Elle s'est également adjugée la dernière étape à Châtel.

Originaire de Reims, elle se donnait trois années pour le gagner. Deux ans de trop. Ce samedi, dans la longue ascension du Col de la Madeleine, elle a décroché la victoire d’étape et le maillot jaune, le premier porté par une Française depuis le retour de l’épreuve. Tout cela quasiment un an jour pour jour après son sacre aux JO de Paris. Elle enrichit ainsi un palmarès déjà impressionnant.

2014, une année extraordinaire

En 2011, à seulement 19 ans, Pauline Ferrand-Prévot, PFP, a rejoint les rangs des professionnelles. Trois ans plus tard, elle devient la première Française championne du monde sur route depuis Jeannie Longo en 1995.

Mais mieux encore, la même année, elle a été sacrée championne du monde sur route, en VTT et en cyclo-cross, devenant la première cycliste de l’histoire, hommes et femmes confondus, à détenir simultanément un titre mondial dans les trois disciplines.

La malédiction des JO

Le 28 juillet 2024, devant son public, Pauline Ferrand-Prévot a conquis le titre de championne olympique de VTT à Élancourt (Yvelines). «C’est clairement la victoire d’une vie», avait-elle déclaré.

Cette consécration a mis fin à une série douloureuse : 26e à Londres en 2012, abandon à Rio en 2016, 10e place après une chute à Tokyo en 2021. Ces désillusions, amères, ont finalement été effacées par son triomphe olympique riche en émotions.

Une famille de cyclistes

Pour être une princesse hors catégorie de la «petite reine», PFP a débuté tôt, dès l’enfance, bercée par un papa propriétaire d’un magasin de cycles, son «héros» et une mère à la tête d’une école de cyclisme. Elle ne tarde pas à obtenir de bons résultats, lançant une véritable carrière. Ses deux plus grands fans étaient d’ailleurs présents sur le bord de la route, ce samedi, pour ravitailler leur fille.

#TDFF2025 | 🚴‍♂️ "Je suis plus ému qu'aux JO."



🇫🇷 On a suivi la huitième et avant-dernière étape du Tour de France Femmes avec les parents de Pauline Ferrand-Prévot ! pic.twitter.com/MXwAWbudof — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2025

Son amitié avec la patronne du Tour

Les images ont fait le tour de la toile. Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, a fondu en larmes dans les bras de Pauline Ferrand-Prévot après sa victoire, dans les coulisses du podium.

💛 A win so special, the Race Director herself does the honours of handing over the Yellow Jersey.



💛 Une victoire si spéciale que la directrice de course elle-même a l'honneur de remettre le Maillot Jaune.@Roussemarion 🫂 @FERRANDPREVOT#TDFF2025 | #WatchTheFemmes |… pic.twitter.com/tLkLm0VE1K — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) August 2, 2025

Amies de longue date, elles ont commencé le cyclisme en même temps, à seulement 10 ans. «Ce que l’on vit aujourd’hui marquera l’histoire du sport, et pas seulement du sport féminin. Je suis vraiment contente pour Pauline, qui est un exemple pour beaucoup de petites filles», a déclaré, émue, Marion Rousse.

Un couple de champions

Côté cœur, la Française de 33 ans partage sa vie avec le Néerlandais Dylan van Baarle, cycliste professionnel de l’équipe Visma | Lease a Bike et vainqueur, comme elle, cette année, de Paris-Roubaix, l'une des plus grandes et dures courses de vélo.

Surdouée, insaisissable et passionnée, PFP lui fait une place dans une vie réglée par une hygiène irréprochable. De son propre aveu «très professionnelle, parfois un peu trop», voire «un peu psychorigide», à peser tous ses aliments, cette couche-tôt ne néglige aucun détail.

Cette rigueur extrême, dictée par son amour pour la solitude et la passion de son sport, fait d'elle une championne complète qui pose ses jalons dans une hiérarchie mondiale en plein mouvement. Lorsqu'elle a décroché le cyclisme sur route pour les sentiers, beaucoup de coureuses devaient encore exercer un emploi en parallèle de leur carrière pour vivre.

Inclassable, PFP collectionne les trophées depuis ses débuts, avec notamment quinze titres de championne du monde (route, cyclo-cross, VTT, gravel...). Ce dimanche, elle devient la première Française à remporter le Tour de France Femmes depuis 36 ans, succédant ainsi à Jeannie Longo.