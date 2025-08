Athlétisme : l’incroyable altercation entre les deux stars américaines Noah Lyles et Kenny Bednarek à l’arrivée d’un 200m (vidéo)

Dimanche, une altercation a eu lieu entre Noah Lyles et Kenny Bednarek lors des sélections américaines pour les Mondiaux d’athlétisme de Tokyo.

Le voyage à Tokyo s’annonce tendu. Lors de la dernière journée des Championnats des États-Unis, le 200m a été marqué par une altercation entre Noah Lyles et Kenny Bednarek. La raison ? Le premier, vainqueur en 19’’63, a regardé d’un air moqueur le deuxième. Ce qu’il n’a pas apprécié.

Noah Lyles stared down Kenny Bednarek and got pushed at the end of the 200m 👀



(via @NBCOlympics)pic.twitter.com/zjCUGUVDFx

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 3, 2025