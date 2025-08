Cyclisme : deux coureurs exclus pour tricherie après s'être cachés sur le Tour de Guadeloupe (vidéo)

Deux cyclistes néerlandais ont été exclus du Tour de Guadeloupe, dimanche 3 août, après s’être cachés derrière une voiture pour revenir dans le peloton.

Une image irréelle. Niels Tenniglo et Huub Van Kapel, deux Néerlandais de la formation RC Jan van Arckel, ont été exclus du Tour de Guadeloupe, dimanche. La raison ? Les deux cyclistes se sont cachés derrière une voiture avant de se glisser dans le peloton.

Les deux tricheurs avaient d'abord quitté le parcours quelques minutes plus tôt pour devancer le peloton en empruntant un raccourci.

Une amende et un retrait de points

Sauf que tout ne s’est pas passé comme prévu. Les commissaires de course ont vu la manœuvre. «L'arbitre les a vus, le président de jury les a vus sortir mais il n'avait pas les dossards, a confié Frédéric Théobald, patron du comité d'organisation auprès de la 1ere. Et entre-temps, j'ai un ami qui était à l'arrêt devant le vélodrome et m'a dit qu'il y avait deux coureurs, le 74 et le 75, qui étaient près de lui, en attente et qui sont ensuite entrés dans le peloton.»

Scène lunaire sur la 2e étape du Tour de la Guadeloupe : les Néerlandais Niels Tenniglo et Huub Van Kapel se sont cachés derrière des voitures avant de réintégrer le peloton. Les commissaires ont vu la scène et ont directement exclu les coureurs.pic.twitter.com/Xg5TWIDAAI — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 4, 2025

«C’est très grave ! Le commissaire les a exclus pendant la course. Ils ont continué, mais ils ont été exclus, a poursuivi le patron. Ils ont eu une forte amende et il y aura un rapport au niveau de l’Union Cycliste Internationale.»

Les deux Néerlandais ont été sanctionnés d’une amende d’environ 107 euros et d’un retrait de 20 points au classement UCI.

A noter que la course aurait été marquée par d’autres incidents. Des problèmes techniques et mécaniques, une chute collective mais aussi d’autres actes de triche comme des concurrents qui se sont accrochés à des voitures.