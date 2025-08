France–Monténégro, match de préparation à l’Eurobasket 2025 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France de basket dispute son premier match de préparation à l’Eurobasket 2025, ce lundi 4 août, contre le Monténégro.

La préparation s’intensifie. L’équipe de France de basket, réunie depuis mercredi en Vendée, affronte ce lundi soir le Monténégro en match de préparation à l’Eurobasket 2025 (27 août - 14 septembre). Un choc à suivre au Vendéespace de La Roche-sur-Yon.

Frédéric Fauthoux et son staff vont pouvoir tester leurs joueurs. Les Bleus affronteront ensuite la Grande-Bretagne (8 août), l’Espagne (14 août et 16 août) et la Grèce (24 août).

Programme TV

France - Monténégro

Match de préparation

EuroBasket 2025

Lundi 4 août

21h sur La Chaîne L'Equipe