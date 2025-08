«Je ne pense pas qu'elle aurait dû être arrêtée» : le compagnon de l’athlète américaine Sha’Carri Richardson se confie sur son arrestation

Ce dimanche, l’athlète américain Christian Coleman a pris la défense de Sha’Carri Richardson, une semaine après l’arrestation, révélée vendredi, de sa compagne pour une altercation avec lui à l'aéroport de Seattle.

Il fait preuve de compassion. Ce dimanche, l’athlète américain Christian Coleman a estimé que sa compagne Sha’Carri Richardson n'aurait pas dû être placée en détention à la suite de l'incident survenu une semaine plus tôt.

Le rapport de police de l'arrestation, fourni à l'AFP, indiquait que des caméras de vidéosurveillance avaient filmé une altercation, après un contrôle de sécurité, entre la championne du monde en titre du 100 m et son compagnon Christian Coleman. On y voyait la sprinteuse pousser fortement à deux reprises ce dernier et lancer un casque audio sur lui, selon le rapport.

🗣️ “She’s a human being, and a great person… She has a lot of things going on, a lot of emotions and forces going on inside of her that not only I can’t understand, but nobody can. She’s one of one. And I’m one of one too.”



