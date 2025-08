Boxe : l’hilarante demande de combat de Joseph Parker à Oleksandr Usyk (vidéo)

Le boxeur néo-zélandais Joseph Parker a posté une vidéo très drôle, ce mardi, pour réclamer un combat contre le champion des poids lourds Oleksandr Usyk.

Une sacrée inspiration. Ce mardi, le boxeur poids lourds Joseph Parker a posté une vidéo hilarante sur ses réseaux sociaux avec un playback de «Take On Me» de A-ha, pour demander un combat contre Oleksandr Usyk.

Come on @usykaa Take On Me 🥊

🎥: @kerryrusselltv pic.twitter.com/CUQnfqfJkW

— Joseph Parker (@joeboxerparker) August 5, 2025