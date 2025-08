Cyclisme : le double champion olympique, Remco Evenepoel, quitte son équipe dès la fin de la saison

Remco Evenepoel, double champion olympique de cyclisme, quittera la formation Soudal-Quick Step dès la fin de la saison pour rejoindre Red Bull - BORA - hansgrohe.

Après des semaines de rumeurs, c'est désormais officiel. Le cycliste belge, Remco Evenepoel, double champion olympique en titre, portera les couleurs de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe l'année prochaine.

«Remco incarne l'ambition. Il ne veut pas seulement rouler, il veut façonner le cyclisme», a déclaré Ralph Denk, patron de la team allemande. «Il possède non seulement un talent sportif exceptionnel, mais aussi un état d'esprit remarquable. Sa détermination, son professionnalisme et sa volonté inébranlable de réussir sont une véritable source d'inspiration.»

Le Belge de 25 ans a découvert le monde professionnel avec son équipe actuelle, Soudal Quick-Step, avec qui il a gagné, le Tour d'Espagne en 2022, Liège-Bastogne-Liège en 2022 et en 2023 et trois titres de champion du monde, en ligne en 2022 et en contre-la-montre en 2023 et 2024.

Un changement au cœur d'une saison délicate

«Bien que nous regrettions le départ de Remco, nous garderons précieusement les souvenirs que nous avons créés et continuerons à œuvrer ensemble pour obtenir des résultats significatifs pour le reste de la saison», a expliqué la formation belge dans un communiqué.

Remco Evenepoel vit une saison compliquée, perturbée par une chute, cet hiver, lorsqu'il a percuté un véhicule de La Poste belge lors d'une sortie d'entraînement.

Le mois dernier, il s'est aligné sur le Tour de France, après sa troisième place l'an passé pour sa première participation.

En difficulté, il a été contraint à l'abandon sur la mythique étape du Tourmalet. Spécialiste de l'effort solitaire, Remco Evenepoel est l'une des têtes d'affiche du cyclisme mondial. L'année prochaine, il devra composer avec un autre leader, Florian Lipowitz, récent troisième de la Grande Boucle.