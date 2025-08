Football : Thomas Partey libéré sous caution après son procès pour viol et agression sexuelle

L’ancien joueur d’Arsenal Thomas Partey a été libéré sous caution par le tribunal de première instance de Westminster ce mardi 5 août, après son procès pour viol et agression sexuelle.

Il a nié les faits. Inculpé pour cinq de chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle, Thomas Partey, joueur international ghanéen, a été libéré sous caution par le tribunal de première instance de Westminster ce mardi, après une audience de 15 minutes.

«Thomas Partey nie toutes les accusations portées contre lui», a confié son avocate Jenny Wiltshire. Selon Reuters, la procureure Jocelyn Ledward a déclaré que deux des chefs d'accusation concernaient des viols anaux présumés, perpétrés sur une plaignante pendant des rapports sexuels initialement consensuels.

BREAKING: Former Arsenal footballer Thomas Partey has been granted bail, after appearing in court on rape charges.



He has denied all allegations against him



