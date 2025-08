Mort de Diogo Jota : le sublime maillot du club de Gondomar SC en hommage à l’ancien joueur portugais

Le club portugais de Gondomar SC a dévoilés en hommage à Diogo Jota et son frère André Silva, décédés dans un accident de voiture début juillet.

Un magnifique hommage. Le Gondomar SC, club formateur de Diogo Jota et André Silva, a dévoilé ce lundi son maillot dédié aux deux frères, décédés dans un accident de voiture le 3 juillet en Espagne.

La formation de quatrième division a apposé sur le devant de sa tunique jaune les photos de l’ancien joueur de Liverpool et de l’équipe nationale du Portugal, et de son frère qui jouait au sein du club portugais de Penafiel. Au dos du maillot, on trouve les noms des deux joueurs sous le symbole de l’infini.

«Notre nouveau maillot arbore avec style l’image de Diogo Jota et de son frère André Silva, deux enfants de Gondomar qui nous ont quittés trop tôt, mais qui resteront à jamais gravés dans l’histoire de notre club et de notre football», a écrit le club portugais.

De son côté, Liverpool avait annoncé que les joueurs porterait un écusson «Forever 20» sur leurs maillots et leurs vestes cette saison, en hommage au numéro qu’il portait.