«Après une grosse chute, il faut du temps pour retrouver l’envie de rouler» : Eddie Dunbar de retour à la compétition après sa grosse chute sur le Tour

Eddie Dunbar, fort d’une 7e place au Giro 2023 et de deux étapes gagnées à la Vuelta 2024, revient après une lourde chute au Tour de France. Il utilise l’Arctic Race of Norway comme course de reprise et tremplin pour préparer la Vuelta 2025, avec l’envie de retrouver la forme et la compétition.

Eddie Dunbar, coureur irlandais au palmarès déjà prometteur, a connu une montée en puissance ces dernières années. Son meilleur résultat sur un Grand Tour reste une 7e place au Giro 2023. L’an passé, il s’était illustré sur la Vuelta en remportant deux étapes, dont un succès mémorable au Picón Blanco face à Enric Mas et Primoz Roglic.

Pourtant, sa saison 2025 a débuté sans résultats majeurs, privilégiant une progression prudente vers le Tour de France. Malheureusement, une lourde chute lors de l'étape menant les coureurs à Mur-de-Bretagne a marqué un coup d’arrêt brutal à ses ambitions.

Une reprise progressive et une préparation ciblée

Après un temps d’incertitude sur la gravité de sa blessure, Eddie Dunbar a pu reprendre doucement, alternant home-trainer et entraînements en extérieur. « Je ne suis peut-être pas encore au niveau d’avant le Tour, mais j’espère retrouver la forme d'ici à la fin de la semaine» a confié l'Irlandais à CNEWS.

L’Arctic Race of Norway sera pour lui une course de reprise, mais aussi un terrain d’entraînement précieux. Il compte bien s’appuyer sur cette épreuve pour préparer au mieux la Vuelta. «On vise des victoires d’étapes et, parallèlement, certains coureurs sont en lice pour le classement général», a déclaré le double vainqueur d'étape sur la Vuelta 2024.

L’Irlandais a par ailleurs confié qu'il appréciait particulièrement le début de son séjour en Norvège. «Je m’attendais à de la pluie, j’en ai eu un peu, mais je suis ravi d’être venu. Les paysages sont magnifiques et je pense que la météo va s’améliorer. C’est un endroit où j’ai toujours voulu courir», a déclaré Eddie Dunbar.

La dimension mentale joue un rôle clé dans sa reprise : « Après une grosse chute, il faut du temps pour retrouver l’envie de rouler, pas seulement la condition. Cette fois, ça a pris plus de temps, mais je sens que la motivation est là, et la forme revient petit à petit», a glissé, en conclusion, le coureur de la formation Jayco AlUla.