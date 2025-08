Football : pourquoi le Sud-coréen Heung-min Son va-t-il entrer dans l’histoire de la Major League Soccer ?

Le Sud-coréen Heung-min Son va s’engager avec le Los Angeles FC dans les prochaines heures et il pourrait entrer dans l’histoire de la Major League Soccer.

Dans l’histoire des Etats-Unis. Après son départ de Tottenham, l’attaquant sud-coréen Heung-min Son est sur le point de s’engager avec le Los Angeles FC. La formation californienne devrait débourser 26 millions de dollars (près de 22,5 millions d’euros) pour s’attacher ses services. Ce qui en fera le joueur le plus cher de la ligue.

