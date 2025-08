«Gagner à Tromso, ce serait un rêve» : les confidences d’Andreas Leknessund avant le départ de l’Arctic Race of Norway

Champion de Norvège 2025 et vainqueur de l’Arctic Race of Norway en 2022, Andreas Leknessund retrouve une épreuve qui a marqué son parcours. Le coureur d’UNO-X Mobility, originaire de Tromso, évoque pour CNEWS son attachement à cette course.

Depuis sa création, l’Arctic Race of Norway a toujours eu une place particulière dans la carrière d’Andreas Leknessund. Pour lui, cette course n’est pas comme les autres. Vainqueur en 2022, le champion de Norvège a toujours pris le plaisir d'en parler avec un attachement particulier.

«Ma carrière a commencé en même temps que cette course. J’ai d’abord regardé les pros passer, travaillé comme bénévole, participé, gagné… Cette course et moi, on a avancé main dans la main tout au long de ma carrière», a déclaré le coureur de la formation UNO-X Mobility à CNEWS.

«C’est un endroit magnifique»

Pour lui, cette épreuve dépasse le cadre purement sportif. «C’est un endroit magnifique, avec beaucoup de nature tout autour. Ce n’est pas juste une course : à travers les spectateurs, les villes et les villages que l’on traverse, on sent que cela a une signification particulière. Ça rassemble toute une région», a affirmé le champion de Norvège sur route.

Andreas Leknessund arrive à l’Arctic Race of Norway (6-10 août) après un Tour de France marqué par plusieurs échappées, mais sans victoire d’étape. «Chaque jour, on a roulé à bloc, du départ à l’arrivée. Il n’y a pas eu une seule étape facile. Sur une course comme le Tour, tout le monde veut tenter quelque chose, et il y a 150 coureurs qui pensent que c’est leur opportunité. C’est très dur de gagner, il faut saisir chaque chance et espérer que ça passe», nous a confié le coureur de 26 ans.

Une arrivée au sein de sa ville natale

Une expérience intense, sans répit : «Il n’y a pas eu de moments faciles, on a vu à la télé que ça attaquait sans cesse. C’est ce qui rend cette course si difficile et si spéciale à la fois», a ajouté celui qui va courir à domicile. Cette édition 2025 offre à Andreas Leknessund une opportunité rare : une arrivée finale à Tromso, sa ville natale.

«La dernière étape, c’est chez moi, là où j’ai grandi. Tromso, on l’appelle la "Paris du Nord", la ville des aurores boréales. La nature est magnifique, les gens sont chaleureux. J’espère qu’on pourra montrer tout cela dimanche. Et si je peux gagner là-bas, avec le maillot de champion de Norvège, ce serait un rêve», a rapporté Andreas Leknessund.

L’envie de bien faire est nourrie par l’ambiance particulière d’une course à la maison. « Être à la maison me rend encore plus heureux. C'est ma langue, ma culture, c’est familier. Tu connais des gens partout, tu as ta famille et tes amis qui viennent voir la course. Je vais profiter vraiment de cette semaine», a conclu le champion de Norvège.